Manchester City abitreener nimetatakse homme Arsenali peatreeneriks

Arsenali tüüri võtab rootslaselt üle klubi endine mängija, praegu Manchester Citys Pep Guardiola abitreenerina töötav hispaanlane Mikel Arteta, kirjutab BBC Sport.

Väidetavalt on Arteta City treenerite tiimiga juba hüvasti jätnud ning Arsenal on Manchesteri klubiga ühenduses, et arutada Cityle kompensatsiooni maksmist.

Kuigi Artetat homme peatreenerina esitletakse, vaatab ta laupäevast liigamängu Evertoniga ikkagi veel tribüünilt, kuna tal ei jää piisavalt aega juba homme Liverpooli reisiv meeskond mänguks oma käe järgi ette valmistada, kirjutab The Guardian.

Guardiani andmetel on lootust, et leping, millega Arteta seob end Arsenaliga 2023. aastani, saab allkirjad juba täna õhtul. Londoni klubi peatreenerina peaks Arteta tuleristsed saama 26. detsembril, kui sõidetakse külla Bournemouthile.

37-aastane Arteta mängis Arsenalis aastatel 2011-2016 kokku 110 mängu. Oma pika karjääri jooksul on ta mänginud ka Pariisi Saint-Germainis, Glasgow Rangertsis, Real Sociedadis ja Evertonis. Hispaania A-koondisse Arteta ei jõudnud. Manchester City abitreenerina on ta töötanud alates 2016. aastast.