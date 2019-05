Madridi Reali jaht Eden Hazardile kulgeb oodatust raskemalt

Hispaania ajaleht AS kirjutab, et Chelsea direktor Marina Granovskaja loodab Hazardi eest saada vähemalt 115 miljonit eurot. Real ei ole nõus aga sellist summat maksma, kuna Belgia koondislasel on inglastega lepingut järel ainult üks aasta.

Real loodab, et neil tuleb Hazardi eest maksta alla 100 miljoni euro. Lisaks soovitakse, et Hazard hakkaks ise rohkem Chelseat survestama. AS kirjutab, et praeguse olukorra jätkudes peab belglane varsti sisse andma nö lahkumisavalduse, millega ta nõuab enda müümist.

Väidetavalt jäi Hazard käimasolevaks hooajaks Chelseasse, kuna talle lubati, et sel suvel saab ta siirduda Reali. Kuna Chelseale on määratud aga uute mängijate ostmise keeld, siis loodab Londoni klubi seda Hazardi saaga puhul enda kasuks ära kasutada.