Madridi Reali endine treener astus Gareth Bale`i kaitseks välja

Toshack, kes juhendas Reali 1999. aastal pärast Guus Hiddinki vallandamist, leiab, et Bale`ile tehakse ülekohut.

"Madridi Realis on kõiki mängijaid kogu aeg kritiseeritud. Jah, Gareth pole suur meediaga suhtlemise fänn, kuid ma arvan, et tema esitusi Reali särgis ei ole võimalik kritiseerida," sõnas Toshack portaalile Goal.

"Peab arvestama, et tal on olnud Realis vigastustega halb õnn, kuid kui vaadata tema numbreid Madridis, löödud väravate arvu ja võidetud tiitleid, siis need on ületamatud," lisas waleslane.

30-aastane Bale, kes on ka tänavu vigastustega kimpus olnud, on löönud sel hooajal Reali eest 15 mänguga kokku kolm väravat.