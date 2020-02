Madridi Real vaatab juba kriisi sattunud Manchester City jalgpallurite poole

Kuna Manchester City visati UEFA finantsreeglite rikkumise eest kaheks hooajaks Meistrite liigast välja, võivad mitmed Inglismaa klubi staarmängijad soovida meeskonda vahetada. Real kavatseb olukorda teraselt jälgida ning on juba konkreetselt sihikule võtnud 25-aastase Sterlingu.

Sterlingu turuväärtuseks pakutakse hetkel 180 miljonit naela. Inglismaa koondislase leping Cityga kehtib veel kolm hooaega ning ta kasseerib hetkel 300 000 naela suurust nädalapalka.

Kuna City ei saa järgmisel kahel aastal enam tulu Meistrite liiga 170 miljoni naela suurusest preemiafondist, tuleb neil ilmselt oma meeskonna palgakulusid koomale tõmmata. See tähendab, et kõige tõenäolisemalt on lahkumas kõige suuremat palka teenivad vutimehed, kelle hulka kuulub ka Sterling.