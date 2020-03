Madridi Real on huvi kaotanud? Mis saab Manchesterist lahkuda soovivast Paul Pogbast?

Pogba on sel hooajal olnud hädas vigastustega ning Reali poolkaitses on korraliku esiletõusu teinud 21-aastane uruguailane Federico Valverde. Lisaks on Realil olemas ju ka Real Sociedadis head hooaega tegev 21-aastane norralane Martin Ödegaard, kes võidakse vajadusel laenult tagasi kutsuda.

Pogba agent Mino Raiola on praeguseks mõista andnud, et Pogba soovib suvel Unitedist lahkuda, kuid nüüd on vaja neil leida uus sihtkoht. Suurbritannia meedia teatel on poolkaitsjale kosilasi siiski olemas.

100 kuni 120 miljonit eurot on valmis lauale laduma Torino Juventus ja PSG. Väidetavalt soovib ka United kogu sellest draamast vabaneda ja seetõttu on nad valmis Pogba rahaks tegema.

26-aastane Pogba on sel hooajal pidanud Unitedi eest Premier League'is ainult seitse kohtumist. Kuna tiimi värske ost Bruno Fernandes on näidanud end heast küljest ja aina paremasse hoogu on tõusmas ka Fred, siis ongi United valmis kodurahu huvidest Pogbast loobuma.

Pogba peaks järgmisel nädalal naasma Unitedi treeningutele. Prantsusmaa koondislase eesmärgiks on jõuda tippvormi suviseks EM-finaalturniiriks.