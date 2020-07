Maailmarekordilise tehingu ootuses: Chelsea ja Manchester United on pilgu peale pannud Atletico staarile

Hispaania meedia teatel soovib Oblak pallida klubis, mis võitleb regulaarselt tiitlite eest ning oleks Atleticost ambitsioonikam.

Juba mõnda aega on Oblakit seostatud Londoni Chelseaga, kuid nüüd on väidetavalt mängu sekkunud ka Manchester United. Sloveen ei ole aga odavalt saadaval. Nimelt nõuab Atletico puuriluku eest 120 miljonit eurot. Tegemist on maailmarekordilise summaga väravavahi eest.

Praegune rekord kuulub Chelsea väravavahile Kepa Arrizabalagale, kelle eest maksti 2018. aastal 80 miljonit eurot. Teine on Liverpooli puurilukk Alisson Becker 75 miljoni euroga ja kolmas legendaarne Torino Juventuse väravavaht Gianluigi Buffon 51 miljoni euroga.

Oblakit loetakse praegusel ajal maailma kolme parima väravavahi sekka kuuluvaks meheks.