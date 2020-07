Maailma kalleimast väravavahist lahti saada sooviv Chelsea otsib asendust Barcelonast

Väljaande Mirror teatel pole peatreener Frank Lampard rahul 25-aastase Arrizabalaga tänavuse hooaja esitustega ning on valmis suvel temast loobuma. Näiteks jättis inglane Arrizabalaga pingile Premier League'i hooaja viimases kohtumises, kus Chelsea võitles veel Meistrite Liiga koha nimel. Hispaanlane liitus Chelseaga 2018. aastal 80 miljoni euro eest, mis on tänase päevani suurim summa, mis ühe väravavahi eest välja käidud.

Chelsea peamiseks sihtmärgiks on pikaaegne Barcelona esinumber Marc Andre ter Stegen. 28-aastast sakslast peetakse praegu maailma üheks parimaks puurilukuks.

Kuigi sakslane on Kataloonia hiiuga seotud 2022. aastani, võib Chelsea lootustele kaasa aidata asjaolu, et väravavahti ootab koroonakriisi tõttu ees palgakärbe. Hispaania meedia teatel on nii Londoni võistkond kui ka Müncheni Bayern teinud juba ter Stegeni eest Barcelonale pakkumise.

Lampard ja Co on mängijateturul tegutsenud aktiivselt. Meeskonda on juba toodud juurde ründetäht Timo Werner ja poolkaitsja Hakim Ziyech, lisaks ollakse lähedal Leverkuseni noore talendi Kai Havertzi palkamisele.