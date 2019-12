Lumememmeks riietatud Premier League'i pallur põrutas jõulupäeval Lamborghiniga võõraste inimeste aeda

9-aastane Antonio, riietatud lumememme kostüümi, kihutas Lõuna-Londonis Balhamis otsa aias olnud prügimajale, millest paiskus maja esiukse ette telliskivi ja muud prahti. Perekond, kellele aed kuulub, valmistus samal ajal nautima jõuluõhtusööki.

"Kuulsin suurt pauku ja kogu maja värises. Meil on väljas kaks prügimaja ja need on mõlemad tellistest, mida oli kõikjal laiali. Arvasime, et juht sai kõvasti viga, sest see ei näinud hea välja," rääkis üks majas viibinutest, populaarne juutuuber Kia Rosina väljaandele The Athletic.

Tema ema lisas: "Ma panin Antoniole käe ümber, sest olin mures. Helistasin politseisse ja kutsusin kõik päästeteenistused - kiirabi ja tuletõrje samuti - kohale, sest kartsin, et maas on bensiini ja kõik tuleb majast välja ajada. Mõtlesin, mis siis saab, kui auto õhku lendab."

Antonio oli parasjagu teel treeningult hotelli, kus meeskond peatus neljapäevase liigamängu eel. Mängija ega tema kaasreisijad õnnetuses viga ei saanud.

Daily Maili teatel on Antonio esindajad võtnud juba maja pererahvaga ühendust, et tekitatud kahju korvata.

Järgmisel päeval osales Antonio mängus Crystal Palace'i vastu kõik 90 minutit.

