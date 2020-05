Louis van Gaal tööst Manchester Unitedis: viimased pool aastat oli minu pea silmuses

Treenerikarjääri jooksul nii Barcelonat, Müncheni Bayernit kui Hollandi koondist juhendanud Van Gaal ütles ajalehele Mirror, et kõige keerulisem töökoht oli tema jaoks kindlasti Manchester Unitedis.

"Kõige raskem oli üritada ellu jääda Manchester Unitedi peatreenerina, kui mu pea oli kuus kuud silmuses. Jaanuarist (2016) kuni hooaja lõpuni hoiatas mu naine mind korduvalt. Naised tunnevad selliseid asju vaistlikult," rääkis Van Gaal.

"Mina isegi ei kahtlustanud, et juhtkond midagi plaanib. Olin siiralt veendunud, et kuna kirjutasin alla lepingule (kolmeaastasele), siis veedan ka kolmanda hooaja meeskonna eesotsas. Kui Woodward mind vallandas, oli see suurim üllatus," meenutas 68-aastane hollandlane.

"Ma olen tunnistajaks olnud erinevatele klubisisestele vastasseisudele, kuid see pole midagi võrreldes sellega, mida kogesin Manchesteris,” jätkas kogenud hollandlane.

Van Gaal vallandati 23. mail 2016 ehk kaks päeva pärast seda, kui United oli võitnud FA Cupi finaalis Crystal Palace`it. 2017. aasta jaanuaris teatas hollandlane, et United jääbki tema viimaseks töökohaks ja ta teeb treenerikarjääriga lõpparve.