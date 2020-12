Loris Karius võib jaanuaris Liverpooli naasta

Kaks eelmist hooaega veetis Karius Türgi kõrgliigas Istanbuli Besiktase ridades. Seal sai ta klubi eest kõikide sarjade peale kirja 67 kohtumist.

Käimasoleval hooajal kuulub ta Bundesliga tiimi Berliini Unioni ridadesse. Seal on ta kolme kuu jooksul saanud kirja ainult ühe kohtumise.

Karius käis Berliini klubi eest väljakul hiljuti, kui Union jäi Saksamaa karikasarjas 2:3 alla esiliigas mängivale Paderbornile. Bundesligas on Karius olnud võistkonna teiseks numbriks. Seni on kõikides kohtumistes postide vahel seisnud 33-aastane Andreas Luthe.

Nüüd kirjutabki Saksamaa mainekas väljaanne Kicker, et Union kavatseb praeguse laenulepingu tühistada ning Kariuse tagasi Liverpooli saata.

Karius oli hooajal 2017/18 Liverpooli esiväravavahiks, kui ta võttis selle rolli üle Simon Mignolet'ilt. Ebaõnnestunud Meistrite liiga finaali järel saadeti Karius aga Türki laenule ning Liverpool tõi esiväravavahiks brasiillase Alisson Beckeri, kes on seda rolli täitnud siiani. Liverpooli teiseks numbriks väravasuul on tõusnud 22-aastane iirlane Caoimhin Kelleher, kes on mitmel puhul Alissoni edukalt asendanud.