Londoni linnapea kirus jalgpallimiljonäre: kõrgepalgalised peaks esimesena ohvri tooma

Tottenham Hotspur on näiteks kärpinud oma 550 töötaja palka 20% võrra ja saatnud nad sundpuhkusele, kuid jätnud esindusmeeskonna jalgpallurite palgad samale tasemele.

See on tekitanud avalikkuses suurt pahameelt. Eriti pärast seda, kui selgus, et Tottenhami juhatuse esimees Daniel Levy sai 2018/19 hooaja eest palka 7 miljonit naelsterlingit (umbes 8 miljonit eurot) ning teenis uue staadioni avamise eest lisaks 3 miljoni naelase preemia.

"Need, kellel on kõige võimsamad õlad, peaksid kandma ka kõige suuremat koormat. Kõrgepalgalised jalgpallurid on inimesed, kes suudavad suurt koormat kanda," sõnas Khan, vahendab BBC.

"Nad peaksid olema esimesed, kes ohverdaks oma palga, sest neil on ilmselt kogunenud ka sääste, mitte aga tavatöötaja, kes müüb näiteks pileteid, töötab toitlustusettevõtes ega teeni ligilähedaseltki selliseid summasid nagu Premier League'i jalgpallurid," lisas linnapea.