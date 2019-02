Londoni Chelseale määratud ränk karistus paneb nad sundseisu, valusa hoobi võib saada ka Madridi Real

Kõige keerulisemas seisus ongi Hazard. Belgia koondise äss on mitmel puhul mõista andnud, et suvel sooviks ta liituda Madridi Realiga. Kuna Chelsea ei saa talle nüüd aga asendajat osta, siis on tõenäoline, et Londoni klubi loobub üldse tehingust. Samamoodi võib Chelsea loobuda ka noormängija Callum Hudson-Odoi müümisest.