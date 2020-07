Londoni Chelsea ostab suure summa eest andeka sakslase

Üleminekusumma on 80 miljonit eurot, tehing peaks ametlikuks saama lähipäevade jooksul. Havertzi allkirja on sel suvel jahtinud ka teised klubid, aga Chelsea on ainus, kes on valmis sellist summat maksma.

21-aastane Havertz on Bayeri eest tänavu Saksamaa Bundesligas löönud 30 mänguga 12 väravat. Saksamaa koondises on pidanud seitse kohtumist, tabamusi on tema arvel üks.

Suvel on Chelsea oma ridasid täiendanud ka teise sakslase Timo Werneri ja marokolase Hakim Ziyechiga.