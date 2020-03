Londoni Arsenali peatreener ja Chelsea mängija nakatusid koroonaviirusesse

"Olen väga pettunud. Tundsin ennast kehvasti ja otsustasin ennast testida lasta. Naasen tööle niipea, kui mind lubatakse," rääkis Arteta.

Arsenali treeningud on nüüd mõneks ajaks peatatud, sest kõik esindustiimi liikmed alustasid karantiiniga. Kindlasti jääb ära homne Inglismaa kõrgliiga kohtumine Brighton & Hove Albioniga.

Inglismaa kõrgliiga on üks väheseid suuri spordivõistlusi, mis pole tegevust katkestanud. Reedel saavad Premier League'i võistkonnad erakorraliselt kokku, et arutada lähinädalate strateegiat. Üks võimalus on ikkagi mõneks ajaks mängud peatada.

Positiivsest koroonaviiruse testist teatas ka Londoni Chelsea, viirusesse on nakatunud nende 19-aastane ründaja Callum Hudson-Odoi. Ka Chelsea esindustiimi mängijad peavad mõneks ajaks karantiini minema, aga need, kes Hudson-Odoiga lähedalt kokku ei puutunud, võivad varsti tavaellu naasta.