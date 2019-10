Londoni Arsenal sai Premier League'is valusa kaotuse

Sheffield suutis koduväljakul üllatuslikult 1:0 alistada Londoni Arsenali. Kohtumise ainsa värava lõi prantslane Lys Mousset 30. minutil.

Arsenal on üheksa vooru järel turniiritabelis nüüd viiendal positsioonil 15 punktiga. Kuna meeskonna sooritused on hooaja alguses olnud küllaltki ebaühtlased, siis on hakatud üsna valjul häälel rääkima, et Arsenali peatreeneri Unai Emery töökoht võib peagi löögi alla sattuda.

Sheffield tõusis tänu võidule 12 punkti peale ning ülitihedas tabeli keskosas annab see neile praegu üheksanda koha. Samas on 12 silma ka kaheksanal positsioonil oleval Tottenhamil, 10. tabelireal asetseval Bournemouthil ja 11. kohal paikneval West Hamil.

Tabeli tipus on Liverpool 25 silmaga, teine on Manchester City 19-ga ja kolmandat kohta jagavad Leicester City ja Londoni Chelsea 17-ga.