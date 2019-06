Liverpoolist on esimesed lahkujad selgunud

2013. aasta alguses Chelseast Liverpooli siirdunud Sturridge sai klubi eest kirja 160 kohtumist, mille jooksul lõi ta 67 väravat. Isiklikus plaanis võib tema säravaimaks perioodiks pidada hooaega 2012/2013, kui ta lõi Premier League'is 29 kohtumisega 21 väravat.

Hispaanlasest vasakkaitsja Alberto Moreno liitus Inglismaa hiiuga 2014. aasta suvel Sevillast. Moreno arvele jäi 141 kohtumist ja kolm väravat.

"Kõige tähtsam sõna, mida neile kahele tähelepanuväärsele mängijale öelda saab, on "Aitäh!"," sõnas klubi peatreener Jürgen Klopp. "Alberto on inimene, kelle iseloomu on näha ka tema mängustiilis, ta on täis energiat ja positiivsust."

"Danielit võib rahuliku südamega kutsuda Liverpooli üheks suurmängijaks," lisas sakslane. "Ta tuli klubisse ajal, kus tiim proovis end üles ehitada ja osad tema väravad on Liverpoolile ülimalt oluliseks osutunud. Daniel ja Alberto lahkuvad parimal võimalikul viisil - Euroopa meistritena."

Lõppenud hooajal sai Sturridge kirja 27 kohtumist, kuid 20 neist tulid vahetusest. Moreno kontole kogunes viis matši, millest ühes ta sekkus väljakule vahetusest.