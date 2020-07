Liverpoolist lahkunud Inglismaa koondislane leidis uue klubi

32-aastane Lallana, kelle leping Liverpooliga lõppeb juulikuuga, kolib tagasi Inglismaa lõunarannikule, sest kuni 2014. aastani esindas ta FC Southamptonit.

"Adam on meie jaoks väga eriline ost, sest ta on mänginud kõrgeimal tasemel nii Liverpooli kui rahvuskoondise eest. Tema kõrge mängutase ja suured kogemused on meile kindlasti väga suureks abiks," sõnas Brightoni peatreener Graham Potter.

Brighton lõpetas tänavuse Premier League`i hooaja 15. kohal.

Liverpoolist on tänavuse hooaja järel lahkunud ka Dejan Lovren (siirdus Peterburi Zeniiti), Nathaniel Clyne, Pedro Chirivella ja Andy Lonergan.