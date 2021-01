Liverpoolil on Barcelonalt saada veel suur rahasüst

Selle summa võlgneb Barcelona Inglismaa jalgpallimeistrile Philippe Coutinho eest, kes soetati Liverpoolist 2018. aasta jaanuaris 145 miljoni euroga.

Sel hooajal on 28-aastane brasiillane löönud Barcelona särgis 14 kohtumise jooksul kokku kolm väravat ja andnud kaks resultatiivset söötu.

Lisaks Coutinhole on Kataloonia gigant miljoneid võlgu ka Hollandi klubile Amsterdami Ajaxile ja prantslaste Bordeaux'le. Ajaxil on Frankie de Jongi müügi eest hispaanlastelt saamata veel 16,011 miljonit ja Bordeaux'l Malcolmi müügi eest 9,891 miljonit eurot. Seejuures on Barcelona Malcolmi jõudnud juba edasi müüa Peterburi Zeniidile.