Liverpoolil jälle asjad kehvasti. Koduväljakul ei saada palli väravasse!

Jätkuvalt paljude põhimeesteta (Virgil van Dijk, Fabinho, Sadio Mane, Joe Gomez, Diogo Jota, Naby Keita ja Joel Matip) läbi ajava Liverpooli jaoks sai saatuslikuks kohtumise 56. minut, kui skoori tegi Steven Alzate. Sel korral pidi mängu kõrvalt vaatama ka esiväravavaht Alisson Becker.

Kui Liverpool teenis kahes eelmises Premier League'i kohtumises 3:1 võidud vastavalt Tottenhami ja West Ham Unitedi üle (mõlemad peeti võõrsil), siis koduväljakul läheb neil eriti kehvasti. Viimases kolmes kodumängus on neil jäänud värav löömata. Viimati juhtus selline asi 37 aastat tagasi.

Pühapäeval ootab Liverpooli nüüd koduväljakul ees tabeliliider Manchester City.

Hilisõhtustes kohtumistes tundsid võidurõõmu veel ka Everton ning West Ham United. Everton alistas võõrsil 2:1 Leeds Unitedi ja West Ham oli võõrsil 3:1 üle Aston Villast.

ManCity on 47 punktiga Premier League'i liidriks. Manchester United on 44-ga teine, Leicester City 42-ga kolmas ja Liverpool 40-ga neljas. Seejuures on ManCityl üks kohtumine vähem peetud.

Standings provided by SofaScore LiveScore