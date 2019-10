Liverpooli veerandfinaali tüürinud Klopp vihjas järgmise mängu boikoteerimisele

Nimelt on probleemiks Liverpooli äärmiselt tihe mängugraafik. Praeguse seisuga plaanivad korraldajad pidada veerandfinaalkohtumised 16. detsembril algaval nädalal, kuid Liverpool ei saaks siis osa võtta, sest samal nädalal reisitakse Katari, kus nad Meistrite Liiga võitjatena osalevad klubide MM-il.

Meistrite Liiga ja Premier League'i tiheda graafiku tõttu ei pruugi Liverpool oma veerandfinaali saada pidada enne 2020. aastat. Liverpooli peatreener Jürgen Klopp sõnas, et kui sobivat mänguaega ei leita, jääb nende poolt mäng pidamata. "Kui nad (korraldajad - K.R.) ei pane paika sobivat graafikut ja ma ei pea silmas, et mäng toimub jõulu esimesel pühal kell 3 öösel, siis me lihtsalt ei mängi."

"Kui pannakse paika graafik, mille järgi meil pole võimalik mängida, siis saab meie vastane edasi või pääseb Arsenal hoopis veerandfinaali," jätkas sakslane. "Ma usun, et paljud Premier League'iga seotud inimesed vaatasid eilset mängu ja olid Arsenali poolt."