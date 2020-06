Liverpooli üks liidritest võib lahkuda klubist

The Suni andmetel soovivad Manet enda ridadesse nii Madridi Real kui ka Paris Saint-Germain. Ülemineku kogumaksumus oleks umbes 150 miljonit naela.

Liverpooli lootsi Jürgen Kloppi on see teinud aga murelikuks, sest plaanid Manega on tal pikaajalised. Praeguse lepinguga, mis ründajal on klubiga sõlmitud, teenib Mane 220 000 naela nädalas. Umbes sama palju teenib ka tema meeskonnakaaslane Virgil van Dijk. Hollandi keskkaitsjaga peetakse hetkel samuti lepingupikendamise osas läbirääkimisi, kuid temal pole väidetavalt huvi meeskonnast lahkuda.

Kloppi üks eesmärkidest on hoida Manet koos Mohamed Salahi ja Roberto Firminoga klubis. Sakslasel on samas ka soov tuua enda meeskonda juurde suuri nimesid. Kui Mane plaanib PSG-sse siirduda, toimuks küllap vahetustehing Kylian Mbappe vastu.

Kõikides sarjades kokku on Liverpooli ründaja mänginud 38 mängus, löönud 18 väravat ja andnud 12 väravasöötu.