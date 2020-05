Liverpooli tiitlilootused said hoogu juurde: Premier League võib juunis jätkuda

"Me kõik nõustusime, et saame jätkata hooajaga, aga siis, kui see on kõigi jaoks ohutu," rääkis Suurbritannia kultuuriminister Oliver Dowden, kes kohtus neljapäeval Inglismaa jalgpalliliidu, Premier League'i ja esiliiga juhtidega. "Mängijate, treenerite ja töötajate tervis on esmatähtis."

"Valitsus on andnud loa juunis jalgpalliga jätkata. Nüüd tuleb jalgpallijuhtidel panna paika plaanid ja viimased detailid. Valitsus ja meditsiinieksperdid on valmis igasugust nõu ja tuge pakkuma."

Järgmine kohtumine Premier League'i klubide vahel toimub eesoleval esmaspäeval. Ühtlasi loodetakse alates uuest nädalast alustada kõiki reegleid silmas ühistreeningutega. Hooajaga loodetakse viimaste teadete kohaselt jätkata 12. juunist.

Premier League'is mängiti viimati märtsi keskpaigas. Võistluspausi eel oli kindel liider FC Liverpool, kes edestab lähimat jälitajat Manchester Cityt 25 punktiga. Tiitlist lahutab neid üheksa mänguvooru enne lõppu kaks võitu.