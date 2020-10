Liverpooli tähtmängijale karmi vea teinud väravavaht pääses karistusest

Pickford pääses mängu alguses aset leidnud olukorrast puhtalt, kohtunik ei vilistanud Liverpooli kasuks isegi viga. Intsidendi järel suure kriitikarahe alla sattunud Pickfordi kohta kirjutas kohalik meedia pühapäeval, et Inglismaa jalgpalliliit (FA) võib hakata olukorda uurima ning tagantjärele inglasele karistuse määrata. Räägiti kuni kolmemängulisest võistluskeelust.

Esmaspäeval teatas aga FA, et Pickfordi osas uurimist ei alustata, vahendas Sky Sports. Alaliit põhjendas otsust asjaoluga, et FA annab tagantjärele karistusi vaid intsidentide eest, mida kohtunikud mängu ajal ei märka. Pickfordi ja van Dijki vahelise olukorra vaatas VAR aga juba kohtumise ajal üle ning leiti, et inglane kaardiväärilist viga ei teinud.

Liverpooli jalgpalliklubi teatas pühapäeval, et van Dijk vajab operatsiooni. Pole teada, kui pikalt keskkaitsja väljakult eemale jääb, ent halvimal juhul pole välistatud ka, et van Dijki tänavusel hooajal rohkem mängimas ei näegi.