Liverpooli täht on koondise nimel valmis loobuma Meistrite Liiga karikast

"Võita Senegali koondisega tiitlit, mida me pole kunagi varem võitnud, oleks lihtsalt võrratu," vahendas Marce Mane sõnu. "Vahetaksin Meistrite Liiga tiitli Aafrika Rahvuste Karika vastu."

Mane lisas, et Senegal koondis on tänavusel turniiril võimeline ajalugu tegema. "See on meie endi kätes. On selge, et oleme ühed favoriidid. Me ei saa seda eitada. Peame igas kohtumises andma endast absoluutselt parima."

Senegal kuulub Aafrika meistrivõistlustel ühte alagruppi Alžeeria, Keenia ning Tansaaniaga. Senegal alustas turniiri edukalt, kui avavoorus võideti 2:0 Tansaaniat.