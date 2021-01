Liverpooli tabas järjekordne tagasilöök. Klopp: uskumatu, mis toimub

Kameruni koondislane tegi avapoolajal liiga pahkluule ning teisel poolajal enam platsile ei tulnud. Kusjuures Matip oli alles naasnud paarinädalaselt vigastuspausilt.

Kui tõsine keskkaitsja vigastus on, pole veel teada. Küll aga on tegu järjekordse tagasilöögiga Liverpooli kaitseliini jaoks. Teatavasti on juba pikemat aega olnud raskete põlvevigastustega väljas Virgil van Dijk ja Joe Gomez.

Kuna ka Matip on olnud vigastustega kimpus, on peatreener Jürgen Klopp pidanud mängitama keskkaitses poolkaitsjad Jordan Hendersoni ja Fabinhot. Kusjuures ka brasiillane Fabinho pidi Tottenhamiga kohtumisest kõrvale jääma kerge lihasevigastuse tõttu. "See ei ole midagi erilist. Ta tundis väikest valu ning võtsime ta (koosseisust) välja," rääkis Klopp kohtumise eel.

Klopp on kogu jaanuarikuise üleminekuakna vältel andnud märku, et Liverpool ei plaani uut keskkaitsjat soetada. Kas aga viimaste arengute valguses on sakslane sunnitud plaane muutma? "Kui meie jaoks vajaliku kvaliteediga keskkaitsja on mõistliku hinnaga saadaval, siis me võtame ühendust," sõnas Klopp BT Sportile.

"Oleme mõelnud täienduste peale, kuid tuleb käituda õigesti. Me peame leidma selle õige mängija. See on uskumatu, mis kaitseliiniga toimub," tõdes sakslane.

Matipi vahetas teisel poolajal välja 23-aastane Nathaniel Phillips. Liverpooli akadeemia mängijatest on tänavu kaitses klubi aidanud ka 19-aastane Rhys Williams. "Nate ja Rhys on mänginud väga hästi. Meie olukord on uskumatult kummaline. Vaatame, mida teha saame, aga tänane (Matipi vigastus) ei tulnud kindlasti kasuks. See tundub midagi tõsist," avaldas Klopp.

Liverpooli jaoks jätkub hooaeg pühapäeval, kui külla sõidetakse West Ham Unitedile.