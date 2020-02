Liverpooli põhimeest ootab kolmenädalane mängupaus

Henderson sai vigastada teisipäeval Madridi Atleticoga peetud Meistrite liiga kaheksandikfinaali avamängu lõpuminutitel. Hispaania klubi võitis selle kohtumise 1:0.

"See oleks võinud minna hullemini. Me teame, et Premier League`is on hetkel palju reielihase vigastusi, nagu näiteks Harry Kane`il ja teistel, seega pole meie olukord väga hull. Jordan jääb eemale kolmeks nädalaks, millest on kahju, kuid kokkuvõttes oli meil õnne," sõnas Klopp tänasel pressikonverentsil.

Liverpooli järgmine mäng on esmaspäeval koduväljakul West Ham Unitedi vastu. Hetkel juhivad nad Inglise meistriliigat juba 22 punktiga Manchester City ees.