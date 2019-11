Liverpooli põhimees tänavu enam väljakule ei pääse

Fabinho vigastas kolmapäeval Meistrite liiga mängus Napoliga hüppeliigest ja pidi väljakult lahkuma juba 19. minutil.

"Sellise kaliibriga mängija kui Fabinho kaotamine on suur löök. Tõsiselt halb," kommenteeris Liverpooli peatreener Jürgen Klopp, kirjutab BBC Sport.

"Peame nüüd lahenduse leidma ja seda me ka teeme. Me pole ainus meeskond, kellel on vigastatuid," lisas sakslane, kelle hoolealuseid ootab järgmise 34 päeva jooksul lausa 11 kohtumist. Seda nii Premier League`is, Meistrita liigas, Carabao Cupil kui jalgpalliklubide MMil.

Fabinho on tänavu olnud Liverpooli kindel algkoosseisumees ning aidanud klubil teha suurepärase hooaja alguse.