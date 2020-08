Liverpooli peatreener Messist: kes ei tahaks teda?

BBC Sport küsis Klopilt, kas Liverpool on huvitatud meelitamast 33-aastast superstaari enda ridadesse. “Kes ei tahaks Messit endale? Kahjuks on meie jaoks tema palganumber liiga suur,” avaldas sakslane.

Messit on viimasel ajal seostatud tema kunagise peatreeneri Pep Guardiola praeguse klubiga Manchester Cityga. “See üleminek aitaks neid ilmselgelt ning muudaks City veelgi raskemaks liigakonkurendiks,” rääkis Klopp. “Premier League´i jaoks oleks see üleminek kindlasti imeline, kuid ma pole kindel, kas see liiga vajab seda. Ta pole iialgi kuskil mujal kui Hispaanias mänginud. Jalgpall on siin teistsugune. Ma tahaksin teda Inglismaal näha, kuid ma arvan, et ei näe,” avaldas Klopp.

City, kes oli mullu Liverpooli suurima rivaal, on kuulduste järgi valmis Messi eest loovutama Bernando Silvat, Ryad Mahrezi ja Gabriel Jesust.