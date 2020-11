Liverpooli õuduste päev: VAR-i otsus läks võidu maksma, Klopp kaotas vigastusele järjekordse mängija

Brightonil oli suurepärane võimalus minna 20. minutil mängu juhtima, kuid Neal Maupay eksis penaltil. Maupay päev võttis veel hullema pöörde kõigest mõned minutit hiljem, kui ta pidi vigastuse tõttu väljakult lahkuma. 34. minutil sahistas võrku Liverpooli äss Mohamed Salah, aga VAR tühistas tabamuse suluseisu tõttu.

60. minutil pääses Liverpool juhtima, kui täpne oli Diogo Jota. Suvel Liverpooliga liitunud portugallane on 14 mänguga löönud uue koduklubi eest juba üheksa väravat. Normaalaja lõpus lõi palli võrku ka Sadio Mane, kuid taas määrati VAR-i abiga suluseis.

Enim kõneainet tekitanud hetk saabus aga mängu lisaminutil, kui Liverpooli karistusalas kukkus õrna puute järel Danny Welbeck. Mäng esialgu jätkus, kuid siis paluti peakohtunikul Stuart Attwellil VAR-i kaudu intsident üle vaadata ning kohtunik määras lõpuks Brightoni kasuks penalti. Padcal Gross selle ka realiseeris, päästes võõrustajatele viigipunkti.

Mängu järel väitis Liverpooli kapten Jordan Henderson, et ka Welbeck ise tunnistas, et tegu polnud penalti. "Ta ütles mulle seda. Neli kuni viis Brightoni mängijat tundsid, et tegu polnud penaltiga," rääkis inglane.

Sellega aga peatreener Jürgen Kloppi mured ei piirdunud. Nimelt sai kohtumise lõpus vigastada vanameister James Milner. Liverpool kinnitas mängu järel, et poolkaitsja vigastas põlvekõõlust. Liverpoolil on juba varasemalt traumadega hädas Naby Keita, Trent Alexander-Arnold, Thiago Alcantara, Alex Oxlade-Chamberlain ja kapten Jordan Henderson. Pikaks ajaks on audis põlvelõikusest taastuvad Virgil van Dijk ja Joe Gomez.

Hoopis rõõmsam oli päev Manchester City jaoks. Manchesteri suurklubi alistas kodus 5:0 Burnley. Riyad Mahrez säras kübaratrikiga. Jala said valgeks veel Benjamin Mendy ja Ferran Torres.

Magusa võidu teenis ka Leeds United, alistades võõrsil 1:0 Evertoni. Mängu ainsa värava lõi Rapinha 79. minutil. Kusjuures Evertoni mängijad sahistasid avapoolajal kahel korral võrku, kuid mõlemad tabamused tühistati suluseisu tõttu.

Liverpool jätkab liidrina, olles kogunud 21 punkti. Tottenham Hotspuril on võimalus homme ainuliidriks tõusta, selleks tuleb neil alistada Londoni Chelsea. Manchester City kerkis tänu võidule tabelis kaheksandaks. Võidukas Leeds jääb neist maha ühe silmaga.