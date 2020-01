Liverpooli ootab pühapäeval vastane, kes on sel hooajal neile ainsana suurt tuska valmistanud

Kui Liverpool on täiskoosseisus mängides noppinud sel hooajal peaasjalikult võite, siis üks kaotus on siiski sisse lipsanud. See tuli 17. septembril, kui Meistrite liiga alagrupiturniiril jäädi avamängus võõrsil 0:2 alla Napolile.

Kui lõpuks sammus Liverpool E-alagrupi võitjana play-off'i, siis edasi 16 parema sekka murdis ka Napoli.

Septembris Liverpoolile tuska valmistanud Napoli peatreener Carlo Ancelotti on nüüdseks jõudnud aga Inglismaale, kus temast on saanud Evertoni juhendaja. Seega on itaallasel pühapäeval järjekordne võimalus sel hooajal Liverpoolile koht kätte näidata.

Liverpooli ja Evertoni kohtumine algab pühapäeval esimese koduväljakul Eesti aja järgi kell 18.00. Kohtumise eel tasub meenutada, et Everton suutis Anfieldil viimati võita 1999. aastal.