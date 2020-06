Liverpooli linnapea kritiseeris pidutsema tormanud jalgpallifänne: olen väga mures, Covid-19 on endiselt suur risk

Reede õhtul kogunes Liverpooli kesklinnas Pier Headi piirkonnas suur hulk Liverpooli toetajaid, kes kandsid tõrvikuid ja lasid rakette. Ilutulestik tekitas linna kuulsa vaatamisväärsuse, Royal Liver Buildingi rõdul ka väikese tulekahju ning kohale tuli kutsuda tuletõrje.

Ajaleht Liverpool Echo teatab, et politseinikel oli reede õhtul ja ööl vastu laupäeva vutifännide ohjeldamisega kõvasti tegemist. Rahvakogunemisel sai vigastada mitu inimest ning piirkonda kutsuti igaks juhuks 20 kiirabiautot.

"Olen väga mures tänase õhtu Pier Headi sündmuste pärast. Mõistan, et Liverpooli toetajad soovivad tiitlivõitu tähistada, kuid palun minge oma koju ja tähistage teiste inimeste turvalisuse huvides seda võitu kodus. Covid-19 on endiselt suur risk ja meie linn on haiguse tõttu juba kaotanud liiga palju inimesi," kirjutas Anderson reede õhtul Twitteris.

Anderson oli juba varem nördimust avaldanud, et neljapäeva hilisõhtul, kui Liverpooli tiitlivõit sai ametliku kinnituse, tormasid tuhanded fännid Anfieldi staadioni juurde juubeldama.

Linnapea on rõhutanud, et ametlik võiduparaad peetakse alles siis, kui koroonaviirus enam suurt ohtu ei kujuta.

Covid-19 on nõudnud Suurbritannias 43 414 inimese elu. Haigestunuid on olnud juba üle 300 000.