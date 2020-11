Liverpooli legend süüdistas penalti võitnud Mo Salah'd sukeldumises: ta teeb seda ikka ja jälle

Liverpool alistas laupäeva õhtul kodus 2:1 West Ham Unitedi. Valitsev Inglise meister jäi 10. minutil kaotusseisu ning viigistas skoori 42. minutil Salah' penaltist. Penaltivea tegi egiptlasele Arthur Masuaku. Penalti määrati VAR-i ehk videokohtunike abiga.

Võiduvärava sai Liverpool 85. minutil vahetusest sekkunud Diogo Jota tabamusest.

"Ma poleks seda penaltit andnud, kui ma oleksin Premier League'i kohtunik. Ma olen näinud Salah'd seda tegemas ikka ja jälle," ütles Souness Sky Sportsi otse-eetris.

"See on totaalselt ebaloomulik viis kukkumiseks. Vaadake, ta isegi ei löö teda, West Hami mängija läheb kontakti oma pahkluuga. Ma leian, et see on hooletu ning kutsus Salah'd ennast pikali heitma. See on minu jaoks väga karm penalti ja seda ütleb Liverpooli toetaja."

Teine Sky Sportsi kommentaator, endine Manchester City, Aston Villa ja Inglismaa koondise mängija Micah Richards näeb rohkem süüd West Hami kaitsjal kui Salah'l. "Masuaku ei pidanud seda seal tegema. Kui sa mõtled, kas see oli penalti või mitte, siis see on ikkagi kohtuniku otsustada," ütles Richards.

Standings provided by SofaScore LiveScore