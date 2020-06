Liverpooli legend kardab, et Klopp lahkub Inglismaalt

"Ma arvan, et ta (Klopp) tõesti austab Liverpooli ja Premier League`i väga, kuid võib arvata, et ta siirdub kunagi Saksamaale tagasi ja asub juhendama Müncheni Bayernit," sõnas McManaman Daily Star`ile.

"See, kuidas seda klubi (Bayern) juhitakse, kuidas seal koheldakse Saksamaa treenereid, selles valguses ei saa seda sugugi välistada," lisas 48-aastane inglane.

McManaman lisas, et Klopi soovi lähitulevikus Bayerniga liituda võib suurendada asjaolu, et Saksamaa meisterklubis on pead tõstmas väga andekas noorte põlvkond.