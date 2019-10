Liverpooli keskkaitsja teenis pika lepingu

28-aastane Matip liitus Liverpooliga kolm hooaega tagasi vabaagendina. Enne seda mängis ta Bundesligas Schalkes.

Eelmise hooaja lõpust alates on Matip olnud Hollandi tähe Virgil van Dijki kindel keskkaitsepartner. Liverpool on alustanud uut hooaega kaheksa järjestikuse võiduga ning on lasknud endale lüüa vaid kuus väravat.

"Maailmas, kus üleminekusummad on müstiliseks muutunud, on sellise mängija nagu Joel Matipi saamine tasuta midagi imelist," kiitis Liverpooli peatreener Jürgen Klopp septembris oma keskkaitsjat. "See on minu viimaste aastate vaieldamatult üks paremaid tehinguid."

Viimase 18 kuu jooksul on Liverpool lisaks Matipile pikendanud lepinguid Alex Oxlade-Chamberlaini, Roberto Firmino, Mohamed Salahi, Sadio Mane, Jordan Hendersoni, Joe Gomezi, Trent Alexander-Arnoldi, Andy Robertsoni ja Divock Origiga.