Liverpooli kapteni jaoks on hooaeg läbi

Britt skooris kolmapäeval 3:1 võidumängus Brightoni vastu, kuid lonkas peale seda platsilt minema. Kloppi sõnul peaks Inglismaa koondislane olema taas mänguvalmis uue hooajaks alguseks.

Liverpool lõpetas oma klubi 30-aastase ootamise, kui tõstsid eelmisel kuul Inglismaa jalgpalli kõrgliiga Premier League ´i karika pea kohale. Henderson osales sel hooajal 30 kohtumises. Jürgen Klopp lubas, et poolkaitsja saab tähistada 22. juulil kodumängul Chealse´ga tiitlivõitu koos meeskonnakaaslastega.

“See oli jube hetk, kui ta lamas väljakul ning pärast lahkus sealt,” rääkis Klopp, “Hendo on elajas, ta võitleb kõige eest. Valuga tal probleeme pole. Jordan lihtsalt teadis, et midagi on valesti ning see rikkus ta emotsioone,” avaldas loots.

“Kõik tunnevad talle kaasa. Henderson väärib võimalust tõsta karikat pea kohale ning ta ka saab seda teha. Operatsioone pole vaja, seega me saame ise otsustada. Ma kordan, ta on koos teistega väljakul, kui karikas antakse meile,” lõpetas Klopp oma intervjuu.