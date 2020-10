Liverpooli kaitsetugitala Virgil van Dijk käis põlveoperatsioonil

Liverpooli põhikaitsja sai raskelt vigastada 17. oktoobri mängus Evertoniga, kui Inglise koondise väravavaht Jordan Pickford talle õnnetult jalgadesse sõitis. Hollandlasel diagnoositi põlve ristatisidemete rebend.

Liverpooli klubi andis täna teada, et 29-aastasele Van Dijkile tehtud operatsioon "õnnestus", kuid tema tagasituleku osas "pole veel ühtegi ajaraamistikku paika pandud". Inglismaa meistermeeskond lisas, et keskkaitsja hakkab koheselt koos meditsiinilise personaliga keskenduma taastusravile.

Algselt arvati, et Van Dijki ootab 7-8 kuu pikkune võistluspaus, mis tähendab, et tema hooaeg on juba lõppenud.