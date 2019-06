Liverpooli jalgpallur lükkas tagasi 150 miljoni suuruse pakkumise

Salahi eest olid valmis 150 miljonit välja käima nii Hispaania gigant Madridi Real kui Itaalia suurklubi Torino Juventus, kirjutab Daily Mirror.

2017. aastal AS Romast Liverpooli siirdunud Salah on löönud Jürgen Klopi käe all mängides 104 mänguga kokku lausa 71 väravat. Tänavu kevadel aitas egiptlane Liverpooli oma ajaloo kuuenda Meistrite liiga triumfini.

Klopp ei ole varjanud, et 27-aastased Salah ja Sadio Mane on kaks ründemängijat, kellest ta ei taha mitte mingi hinna eest loobuda.