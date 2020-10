Liverpooli eksjalgpallur pani Meistrite liiga medali oksjonile

Ajalehe Daily Mail andmetel võib selle ajaloolise medali hinnaks kujuneda 12 000 kuni 15 000 naelsterlingit.

Lisaks müüb Finnan oksjonil autogrammiga särgi, mida ta Meistrite liiga finaalis AC Milani vastu kandis. Selle müügihinnaks pakutakse 2000 kuni 2500 naela.

Eelmisel kuul kirjutas The Times, et Finnani Lõuna-Londonis asuv ettevõte "Finnan Developments" on pankroti äärel. Firma rahalised raskused olevat seotud Finnani venna Seani 4,03 miljoni naela suuruse võlaga. Iirimaa koondise eksjalgpallur nõuab juba kohtu kaudu oma vennale pankroti väljakuulutamist.

Liverpool võitis Istanbulis peetud 2005. aasta Meistrite liiga finaalis Milani 3:3 viigiga lõppenud normaal- ja lisaaja järel penaltiseerias 3:2. Inglismaa klubi suutis seejuures teise poolajaga tagasi mängida 0:3 kaotusseisu.