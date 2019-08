Liverpool teenib Coutinho laenulepingu pealt kopsaka summa

Hispaania väljaande Sport andmetel maksab Bayern Barcelonale aastase laenulepingu eest 20 miljonit eurot ning katab ühtlasi Coutinho kogu 12-miljoni eurose aastapalga.

Bayernil on seejuures lepingu lõppedes - 30. juunil 2020 - õigus Coutinho 120 miljoni euro eest endale päriseks osta.

Kogu laenusumma ehk 20 miljonit eurot läheb seejuures Liverpoolile, sest Barcelona on just sellise summa veel inglastele Coutinho ostmise eest võlgu. Kuna brasiillane vahetab enneaegselt klubi, on hispaanlased nüüd kohustatud kogu võla korraga ära maksma.

Coutinho liitus Barcelonaga eelmise aasta jaanuaris ning tehingu koguväärtuseks oli umbes 155 miljonit eurot.