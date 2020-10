Liverpool tahab Premier League'ilt teada, miks Evertoni väravavaht punast ei saanud ja milline Mane kehaosa suluseisus oli

Liverpooli linnarivaalid tegid Evertoni kodustaadionil Goodison Parkil dramaatilise 2:2 viigi. Inglise valitsev meister oli lähedal ka võidule, kuid pärast videokohtunikuga konsulteerimist võeti Liverpoolilt võiduvärav ära. VAR-i abiga täheldati, et Jordan Hendersoni teise üleminuti tabamuse ajal oli Sadio Mane napilt suluseisus.

Skandaalseid otsuseid oli teisigi. Vaid kuue minuti möödudes põrkas Liverpooli keskkaitsja Virgil van Dijk kokku Evertoni väravavahi Jordan Pickfordiga, mistõttu tahab Liverpool teada, miks pääses Pickford selles olukorras puhtalt.

Seega ongi Liverpool Premier League'i ametnikega ühendust võtnud, et küsida, miks Pickfordi viga lähemalt ei uuritud ning milline Mane kehaosa täpsemalt üleminutitel suluseisus oli, kirjutab The Guardian.

Liverpooli peatreeneri Jürgen Kloppi ajas marru ka Richarlisoni 90. minuti viga Thiagole, mille eest ta sai küll punase kaardi, kuid mis Thiago ilmselt vigaseks jättis.



Jordan Pickfordi ja Virgil van Dijki kokkupõrge 6. minutil. Foto: PA Wire/Scanpix



"Olen andnud juba palju intervjuusid ning sellega on järjest raskem leppida. See oli parim võõrsilderbi, mis minu käe all on mängitud. See oli hea jalgpall. Me saime Evertoni spetsiifiliste tugevustega hakkama ja meie väravad olid briljantsed. Kui ma seejärel väljakult lahkun, ütleb Thiago mulle, et ta sai ilmselt Richarlisoni punase kaardi olukorras vigastada. Siis lähen ma riietusruumi, kus inimesed sülearvuti ümber seisavad ning ma küsin: "Mis lahti on?" Ning nad ütlevad: "Vaatasime seda uuesti ega saa aru, miks see suluseis oli."," rääkis Klopp.

"Ma olen VAR-i tulihingeline toetaja, aga ma näen ju pildilt, et see ei ole suluseis. Sellest ajast peale on mul olnud kümme intervjuud ning kõik ütlevad mulle, et see polnud suluseis, mis ei tõsta mu tuju kuidagi. Me kaotasime ühe mängija olukorras, kus VAR-i ei kaasatud ning ilmselt teise punase kaardi olukorras, lisaks lõime värava, mida ei loetud. Polnud meie päev, aga esitus oli selline, mida ma tahtsingi näha."

Pickfordi ja van Dijki olukorrast rääkides lisas Klopp: "See oli selge penalti, kuid siis tõsteti suluseisu lipp. Ma arvasin, et nad ikkagi vaatavad seda viga, aga seda ei juhtunud. Ma ei taha öelda, et Jordan Pickford tahtiski seda teha, aga see pole asi, mida väravavaht võib kastis teha. Kui see poleks olnud suluseis, oleks see 100% penalti."