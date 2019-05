Liverpool suutis hilise väravaga võidu päästa, ent võib Meistrite liiga kordusmänguks jääda ilma nii Firminost kui Salahist

Esimene halb uudis Liverpooli toetajate jaoks tuli juba enne mängu, kui peatreener Jürgen Klopp kinnitas, et ründaja Roberto Firmino vigastus on sedavõrd tõsine, et teisipäeval teda Meistrite liiga kohtumises FC Barcelona vastu platsile oodata ei maksa.

Ka võõrsilkohtumine Newcastle'iga ei kulgenud just lepase reega: kuigi Virgil van Dijki pealöök viis külalised juba 13. minutil juhtima, suutsid võõrustajad seitsme minuti pärast tabloole viigiseisu tuua. Mohamed Salahi 28. minuti värav viis Liverpooli taas juhtima, ent Salomon Rondoni tabamus 54. minutil seadis tabloole taas viigiseisu.

Asjad muutusid veel hullemaks teise poolaja keskel, mil Liverpooli ründeliini liider Salah põrkas Newcastle'i väravavahiga nii õnnetult kokku, et sai tõsise vopsu vastu pead ning pidi väljakult lahkuma. Salahi vigastuse tõsiduse kohta on veel vara rääkida, kuid arvestades seda, et Meistrite liiga kohtumine Barcelonaga toimub juba teisipäeval, ei paista asjaolud head.