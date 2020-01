Liverpool suurendas edumaa konkurentide ees juba 19-punktiliseks

Mohamed Salah realiseeris 35. minutil penalti ja Alex Oxlade-Chamberlain vormistas 52. minutil lõppskoori, kindlustades Liverpoolile 15. järjestikuse võidu ja tabelisse 70 punkti juba enne jaanuarikuu lõppu.

Kuigi Liverpool on nüüd 41 järjestikuses liigamängus löömatuks jäänud, tõdes peatreener Jürgen Klopp, et töö pole veel kaugeltki tehtud.

"Olen rõõmus vaid kolme punkti üle. Tänane oli normaalne esitus. Mul pole aimugi, kas keegi meid kinni püüab. Esimene eesmärk on saada maksimumpunktid - palju mänge on veel pidada. Jah, meil on 70 punkti, mis on uskumatu number, aga palju võib veel juhtuda," lausus Klopp.

Tabeliseis:



