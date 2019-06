Liverpool soovib Meistrite Liiga võitnud Jürgen Klopiga lepingut pikendada

Klopp sõlmis Liverpooliga 2015.aastal liitudes kolmeaastase lepingu, aga vaid aasta hiljem sõlmiti uus leping, millel pikkust kuus aastat, millest järel on veel kolm hooaega. Liverpooli suuromanikust firma Fenway Sports Group soovib aga sakslasega veelgi pikema koostöölepingu sõlmida.

The Guardiani andmetel on Fenway Sports Groupi eesmärk siduda sakslane klubiga enamaks, kui vaid aastani 2022. Klopp ise pole viimasel ajal soovinud jutte lepingupikendusest kommenteerida. Sakslane on andnud mõista, et ta on rahul praeguse lepingu pikkusega. Praeguse lepingu lõppemise ajaks on Klopp Liverpooli eesotsas olnud seitse aastat. Täpselt sama pika aja veetis ta ka kahes eelmises koduklubis: Mainz ja Dortmundi Borussia.

Liverpoolil on praegu lepingud klubi tähtmängijatega, sealhulgas Mohamed Salah, Roberto Firmino, Andrew Robertsoni ja Sadio Manega, mis kehtivad vähemalt aastani 2023. Klubi soovib, et ka Klopp oleks sel ajal veel klubis olemas.

Jürgen Klopp juhtis Meistrite Liigas Liverpooli klubi ajaloo kuuenda Meistrite Liiga tiitlini. Klopi käe all oli see Liverpoolile esimeseks karikaks.