Liverpool soovib Hispaaniast tuua 75 miljoni eest van Dijkile püsiva keskkaitsepartneri

Madis Kalvet reporter RUS 5

Diego Carlos (vasakul). Foto: JAIME REINA, AFP/Scanpix

Pärast Virgil van Dijki soetamist on pidevalt kirjutatud, et Liverpooli jalgpalliklubi toob hollandlase kõrvale veel teisegi kalli keskkaitsja. Seni on van Dijki kõrval mänguaega saanud aga jätkuvalt Joel Matip, Dejan Lovren ja Joe Gomez.