Liverpool sõlmis rekordilise tehingu, kuid ees ootab hoopis kohtutee

Praeguseks on Liverpool jõudnud kokkuleppele sporditarvetefirma Nike'iga, kes peaks hakkama vutiklubi varustama alates järgmisest hooajast. Liverpoolile toob Nike'iga sõlmitud leping aastas sisse üle 90 miljoni euro. Tegemist on Premier League'i rekordiga. Praegune tippmark kuulub 85 miljoni euroga Manchester Unitedile, kellel on kontraht Adidasega.

New Balance ei taha aga Liverpoolist niisama lihtsalt loobuda ja on ette võtnud kohtutee. Nimelt on nende sõnul praeguses lepingus punkt, mille kohaselt saavad nemad jätkuvalt tarnida Liverpoolile mängusärke, kui nad on valmis tegema täpselt samasuguse pakkumise nagu mõni teine firma.

„Saame kinnitada, et meile võistlusvarustust tarniv New Balance on alustanud meie vastu kohtuteed. Rohkem avaldusi me antud teemal ei tee,“ kinnitati Inglismaa klubist väljaandele The Athletic.

New Balance saab enda sõnul teha Nike'iga samaväärse rahalise pakkumise. Liverpool aga tahaks alustada koostööd Nike'iga, kuna viimase globaalne võrgustik ja turunduslik võimekus on lihtsalt tunduvalt suuremad.