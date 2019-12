Liverpool sõlmis Jürgen Klopiga uue lepingu, sakslane jääb meeskonna etteotsa veel mitmeks aastaks

Uue lepingu järgi jätkab Klopp Inglismaa hiiu juhendajana aastani 2024. 2015. aastal meeskonna peatreeneriks asunud kogenud sakslase senine leping kestis hooaja 2021/2022 lõpuni. Klubi pikendas koostööd ka lootsi abitreenerite Peter Krawietzi ja Pepijn Lijndersiga.

"Kui ma 2015. aasta sügisel liitusin Liverpooliga, tundsin, et oleme perfektne kooslus," rääkis Klopp pressiteate vahendusel. "Nüüd tunnen, et ehk isegi alahindasin seda tunnet. Nii mina kui klubi usume mõlemad, et suudan meeskonna hüvanguks töötada aastani 2024, sest vastasel juhul poleks me uut lepingut teinud."

"Liverpool on praegu suurepärases kohas. Ma ei pidanud võimalikuks siit lahkuda."

52-aastane Klopp on teinud mõne aastaga Liverpoolist taas Euroopa tõelise tippklubi, mille krooniks oli kevadine Meistrite Liiga võit. Finaali jõuti ka mullu, aga siis jäädi alla Madridi Realile. Sakslane tüüris oma esimesel hooajal meeskonna Euroopa liiga finaali, kus tunnistati aga Sevilla paremust.

Kevadel Premier League'is ühe silmaga Manchester Cityle alla jäänud Liverpool on käimasolevat hooaega alustanud koduses liigas suurepäraselt ja tabelis ollakse kindlad liidrid. 16 mänguga 15 võitu saanud ja 1 viigi teinud Liverpool edestab lähimat jälitajat Leicester Cityt kaheksa silmaga.