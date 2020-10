Liverpool sai raske võidu, üks põhitegija naasis

Külalised asusid kohtumist juhtima 13. minutil, kui penalti realiseeris norralasest poolkaitsja Sander Gerd Berge. Penalti anti pärast VAR-i pikka uurimist. Nimelt ei olnud koheselt selge, kas Fabinho viga Oli McBurnie vastu oli trahvikastis või napilt väljas.

Kodumeeskond jõudis viigini tänu Roberto Firmino 41. minuti tabamusele. Liverpoolile kindlustas võidu suvise ostu Diogo Jota 64. minuti tabamus. Kaks minutit varem saatis palli väravasse ka Mohamed Salah, kuid VAR tuvastas selles olukorras suluseisu.

Sel hooajal võtmemängijate vigastustega hädas oleva Liverpooli jaoks oli ka üks rõõmusõnum, kui õlatraumast taastumise järel naasis väravasuule meeskonna esikinnas Alisson. Brasiillane aitas meeskonda mitme keerulise tõrjega.

Liverpool tõusis turniiritabelis 13 punktiga teiseks. Liider on Everton samuti 13 silmaga, kuid neil on üks kohtumine vähem peetud. Kolmas on Aston Villa 12-ga, kuid ka nemad on võrreldes Liverpooliga ühe matši vähem pidanud.

