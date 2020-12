Liverpool sai pühade eel häid uudiseid, koosseisu naasis ka suvine suurost

Pika pausi järel on täie hooga treenimas suvine suurost Thiago Alcantara. Müncheni Bayernist 30 miljoni euro eest ostetud Hispaania koondise poolkaitsja on põlvevigastuse tõttu vahele jätnud viimased üheksa Liverpooli kohtumist. Nüüd on ta aga tagasi.

Thiago jäi septembris kahest kohtumisest eemale koroonaviiruse tõttu. Seejärel naasis ta matšiks Evertoniga, kuid Richarlisoni poolt tehtud vea järel sai hispaanlane vigastada.

Lisaks Thiagole on treeningutele naasnud ka poolkaitsjad James Milner ja Xherdan Shaqiri.

Liverpool kohtub Premier League'is 27. detsembril West Bromwichiga, 30. detsembril Newcastle Unitediga ning 4. jaanuaril Southamptoniga. Juba 8. jaanuaril ootab aga ees karikamäng Aston Villaga.