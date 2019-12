Liverpool sai oma tahtmise, meeskonnaga liitus Aasia superstaar

24-aastane jaapanlane sõlmis klubiga pikaajalise lepingu, Liverpool pidi ründetähe eest välja käima 8,7 miljonit eurot. Minaminost saab ametlikult meeskonna mängija 1. jaanuaril.

"Minu unistuseks oli saada Liverpooli mängijaks. Olen väga elevil, et see lõpuks tõeks sai," sõnas Minamino klubi pressiteate vahendusel. "Premier League'is mängimine on üks minu eesmärke. Tahan Premier League'i ja Meistrite Liiga võita ning meeskonnale kasulik olla."

Minamino jäi Liverpooli peatreenerile Jürgen Klopile silma Meistrite Liigas, kus Salzburg ja Liverpool teatavasti ühes alagrupis oled. Ründaja lõi ka 3:4 kaotusega lõppenud avakohtumises hilisemale tööandjale värava.

Tänavusel hooajal on Minamino arvel Salzburgi ridades 22 kohtumisega 9 väravat ja 11 tulemuslikku söötu. 2015. aastal Austria hiiuga liitunud jaapanlane on kokku 189 mänguga sahistanud võrku 64 korda. Ta on ka viiekordne Austria meister ja neljakordne karikavõitja.