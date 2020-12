Liverpool sai fännid tagasi staadionile ning kõmmutas kohe neli väravat

Vastavalt riigis paika pandud reeglitele tohib mõnes piirkonnas nüüdsest staadionile lubada ka fänne. Kuna Liverpoolis on olukord koroonaviirusega pigem rahuldav, siis vastavalt valitsuse otsusele tohtis Liverpool selles kohtumises staadionile lubada 2000 pealtvaatajat.

Sel hooajal esmakordselt koduväljakul pealtvaatajate ees mänginud Liverpool asus juhtima 24. minutil Mohamed Salah tabamusest. 58. minutil suurendas võõrustajate eduseisu Gini Wijnaldum. 67. minutil oli täpne Joel Matip ning lõppskoori vormistas Nelson Semedo omavärav 78. minutil.

Sel hooajal mitmete vigastustega hädas olev Liverpool pidi taaskord võimaluse andma mitmele noorele mängumehele. Teist kohtumist järjest seisis väravas 22-aastane iirlane Caoimhin Kelleher, paremkaitses alustas Walesist pärit 19-aastane Neco Williams ning keskväljal müttas ringi 19-aastane inglane Curtis Jones.

Turniiritabelis kerkis Liverpool 24 punktiga teiseks. Liider on Tottenham, kellel on samuti koos 24 silma. Wolverhampton on 17 silmaga kümnes.

Standings provided by SofaScore LiveScore